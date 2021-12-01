Никаких подписок или скрытых дополнений
Рассерженному официанту просто нужны чаевые
Ваши странные фетиши зашли слишком далеко.
Повышение, которое никто не ожидал
Неудачная посадка
Ты знаешь, где твоя собака?
Прекратите нелегальные автогонки!
Наглая леди требует вашей помощи.
Тик-так-тик-так-тик-так...
Ваше пожертвование очень ждут!
Возможно, ваш задний двор нужно немного покопать.
Вас ждет автомобиль, полный хорошеньких девушек!
Неожиданный звонок с просьбой о хорошо проведённом времени.
Торт вызывает небольшие проблемы
Не используйте свой водопроводный кран!
Ты знаешь, где телефон?
Мы хотим картофеля фри!
Одинокий мужчина хочет стать твоим другом.
Прорыв трубы и ремонтная служба доставляют неприятности.
Прием у врача особого рода.
Что делать, когда невеста не хочет выходить замуж?
Пожалуйста, прекратите звонить мне!
Милая старушка ищет, в каком доме помыть пол.
Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало!
Приезжайте и забирайте свою собаку!
Записка на машине вызвала проблемы.
Свидание на одну ночь, которое зацепило.
серьезная проблема с вашим профилем Facebook
Прекрати говорить с бойфрендом!
Хватит разговаривать с моей подругой!
Пиццы готовы к доставке!
Возможно, ваш задний двор нужно немного покопать.
Рассерженному официанту просто нужны чаевые
Ваши странные фетиши зашли слишком далеко.
Повышение, которое никто не ожидал
Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало!
Торт вызывает небольшие проблемы
Наглая леди требует вашей помощи.
Вас ждет автомобиль, полный хорошеньких девушек!
Прекрати говорить с бойфрендом!
Неожиданный звонок с просьбой о хорошо проведённом времени.
Пожалуйста, прекратите звонить мне!
Неудачная посадка
Ваше пожертвование очень ждут!
Одинокий мужчина хочет стать твоим другом.
Прекратите нелегальные автогонки!
Ты знаешь, где твоя собака?
Не используйте свой водопроводный кран!
Тик-так-тик-так-тик-так...
Хватит разговаривать с моей подругой!
Ты знаешь, где телефон?
Свидание на одну ночь, которое зацепило.
серьезная проблема с вашим профилем Facebook
Милая старушка ищет, в каком доме помыть пол.
Что делать, когда невеста не хочет выходить замуж?
Приезжайте и забирайте свою собаку!
Пиццы готовы к доставке!
Мы хотим картофеля фри!
Записка на машине вызвала проблемы.
Прорыв трубы и ремонтная служба доставляют неприятности.
Прием у врача особого рода.