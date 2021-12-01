    Выбрать язык
    Вход в Spoofbox

    Забыли пароль?

    Нужна учетная запись Spoofbox? Создайте ее БЕСПЛАТНО!

    Создать бесплатный аккаунт Spoofbox

    Никаких подписок или скрытых дополнений


    Вход

    поддельный звонок

    Пранк звонки

    Проведи смешные телефонные пранки при помощи сценариев пранк звонков


    Где мои чаевые? Поддельный звонок

    Где мои чаевые?

    Рассерженному официанту просто нужны чаевые


    #Официант #ресторан #блюдо #чаевые #забавно #рассерженный #звонок
    Запрет в тренажерном зале Поддельный звонок

    Запрет в тренажерном зале

    Ваши странные фетиши зашли слишком далеко.


    #Тренажерныйзал #запрет #забавный #звонок #нижнеебелье #фетиш #помощь #спорт
    Повышение Поддельный звонок

    Повышение

    Повышение, которое никто не ожидал


    #Работа #повышение #отделкадров #транно #звонок #деньзарплаты
    Ловушка на крыше Поддельный звонок

    Ловушка на крыше

    Неудачная посадка


    #проишествие #неприятность #полетнапараплане #забавно #посадкамимо #накрыше
    Кто-то выгуливает твою собаку Поддельный звонок

    Кто-то выгуливает твою собаку

    Ты знаешь, где твоя собака?


    #питомец #собака #сиделкадлясобаки #странныйзвонок
    Нелегальные гонки Поддельный звонок

    Нелегальные гонки

    Прекратите нелегальные автогонки!


    #Автомобиль #забавно #звонок #шалость #мужчина #гонки #опасность
    Наглая леди Поддельный звонок

    Наглая леди

    Наглая леди требует вашей помощи.


    #Наглая #леди #женщина #звонок #компьютер #поддержка #начальник #злая #глупая #забавно
    Дедушка Поддельный звонок

    Дедушка

    Нужно чаще навещать своего дедушку!


    #Дедушка #одинокий #телефон #звонок #ошибка #визит #старый #разговор
    Часы Поддельный звонок

    Часы

    Тик-так-тик-так-тик-так...


    #Часы #раздражает #раздраженный #мужчина #разочарование #злость #злой #тиканье #покупка
    Пожертвование Поддельный звонок

    Пожертвование

    Ваше пожертвование очень ждут!


    #Мужчина #забавно #пожертвование #пожертвовать #странный #звонок #телефон
    Что-то на заднем дворе Поддельный звонок

    Что-то на заднем дворе

    Возможно, ваш задний двор нужно немного покопать.


    #заднийдвор #странно #сумасшедший #мужчина #мужской #копание #спрятано #дом
    Живая доставка Поддельный звонок

    Живая доставка

    А вы ищите симпатичного питомца?


    #живая #доставка #животные #индейка #чтоэто #ужин #питомец #мило #заказ
    Сотрудник Поддельный звонок

    Сотрудник

    Поддержите ли вы друга, что нуждается в помощи?


    #туалет #бумага #ванная #нуждающийся #офис #звонок #весело #работа #помощь
    Тело Поддельный звонок

    Тело

    Таинственный звонок о теле может вызвать некоторые проблемы.


    #тело #лес #спрятано #пугающе #проблема #деньги #мужчина #сообщение
    Экзотическая доставка Поддельный звонок

    Экзотическая доставка

    Вас ждет автомобиль, полный хорошеньких девушек!


    #экзотика #женщины #машина #стриптизерши #весело #вечеринка #девушки #веселье
    Звонок из шкафа Поддельный звонок

    Звонок из шкафа

    Уходи из дома, пока ещё можешь!


    #шкаф #звонок #пугающе #мужчина #гардероб #дом
    Номер ванной комнаты Поддельный звонок

    Номер ванной комнаты

    Неожиданный звонок с просьбой о хорошо проведённом времени.


    #секси #ванная #хорошеевремя #номер #звонок #извращенец #мужчина #телефон #стена
    Ваш Флюбер прибыл Поддельный звонок

    Ваш Флюбер прибыл

    Не расстраивай своего водителя…


    #водитель #машина #расстроен #запрос #мужчина
    Вежливое оповещение о буксированном автомобиле Поддельный звонок

    Вежливое оповещение о буксированном автомобиле

    Дружеский звонок из сервиса буксировки


    #буксация #машина #звонок #мужчина #пикап #весело
    Доставка тортов на день рождение Поддельный звонок

    Доставка тортов на день рождение

    Торт вызывает небольшие проблемы


    #торт #ошибка #весело #мужчина #компания #деньрождения #заказпокупателя
    Отключение Интернета Поддельный звонок

    Отключение Интернета

    Интернет отключен!


    #мужчина #рабочий #веб-сайт #интернет #выключение #электропитание #нетИнтернета #вниз #раздражающий #профессиональный #извините #предупреждение
    Водопроводный кран Поддельный звонок

    Водопроводный кран

    Не используйте свой водопроводный кран!


    #мужчина #водопроводныйкран #нажать #вода #потребление #кухня #сломанный #поврежденный #ремонт #профессиональный #веселый #какогочерта
    Ясновидящая Поддельный звонок

    Ясновидящая

    Берегись!


    #женщина #старая #ясновидица #сумасшедшая #странная #предчувствие #зрение #телефон #таинственное #палецноги #боль #болеть #путаный #полезный
    Я потерял свой телефон Поддельный звонок

    Я потерял свой телефон

    Ты знаешь, где телефон?


    #женщина #старая #сбитыйстолку #путаный #потерялся #найден #телефон #звонок #веселый #веселье
    Закончился картофель фри Поддельный звонок

    Закончился картофель фри

    Мы хотим картофеля фри!


    #мужчина #помощь #беспомощный #молодой #фри #картофель #нервный #отчаявшийся #пища #фаст-фуд #какогочерта
    Правильный ответ Поддельный звонок

    Правильный ответ

    Вы счастливчик?


    #мужчина #звонящий #удачливый #веселый #счастливый #веселый #выигрышный #лотерея #деньги #ответ #фантастический #потрясающий
    Ищу друга Поддельный звонок

    Ищу друга

    Одинокий мужчина хочет стать твоим другом.


    #мужчина #друг #одинокий #один #искать #скучающий #скучный #отчаянный #завестиинтрижку #лучшийдругнавеки #навязчивый #напористый #дружелюбный #нетдрузей
    Потекшая труба Поддельный звонок

    Потекшая труба

    Прорыв трубы и ремонтная служба доставляют неприятности.


    #мужчина #труба #прорыв #раздраженный #раздражающий #неудобный #ремонт #вода #поврежденный #сломанный #плохой
    Большой доктор Поддельный звонок

    Большой доктор

    Прием у врача особого рода.


    #женщина #врач #прием #увеличение #процедура #веселый #веселье #обманутый
    Сбежавшая невеста Поддельный звонок

    Сбежавшая невеста

    Что делать, когда невеста не хочет выходить замуж?


    #женщина #невеста #церковь #свадьба #брак #любовь #влюблена #влюбленность #побег
    Перезваниваю вам Поддельный звонок

    Перезваниваю вам

    Пожалуйста, прекратите звонить мне!


    #раздраженный #раздражающий #сердитый #яростный #звонок #перезвонить #какогочерта
    Старенькая уборщица Поддельный звонок

    Старенькая уборщица

    Милая старушка ищет, в каком доме помыть пол.


    #женщина #женщина #старая #уборка #швабра #сбитыйстолку #раздраженный #какогочерта
    Услуга «Будильник» Поддельный звонок

    Услуга «Будильник»

    Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало!


    #женщина #звонок #ранняяпташка #день #утро #подписка #обслуживание #будить #раздражающий #веселый
    Я нашел вашу собаку Поддельный звонок

    Я нашел вашу собаку

    Приезжайте и забирайте свою собаку!


    #женщина #собака #симпатичный #щенок #потерялся #найден #сердитый #раздраженный
    Записка на моей машине Поддельный звонок

    Записка на моей машине

    Записка на машине вызвала проблемы.


    #мужчина #сердитый #яростный #раздраженный #заметка #автомобиль #поврежденный #поцарапанный #
    Мне было классно вчера вечером Поддельный звонок

    Мне было классно вчера вечером

    Свидание на одну ночь, которое зацепило.


    #женщина #секс #связьнаоднуночь #сексуальный #пока #потрясающе #помнименя #веселый
    Ошибка в вашем профиле Facebook Поддельный звонок

    Ошибка в вашем профиле Facebook

    серьезная проблема с вашим профилем Facebook


    #Facebook #мужчина #профиль #проблема #неуместный #нарушение #поддержка #веселый #веселье #раздражение
    Ты звонила моему парню Поддельный звонок

    Ты звонила моему парню

    Прекрати говорить с бойфрендом!


    #женщина #любимыйпарень #любимаядевушка #сердитый #сука #стоп #раздраженный #ревнивый #вопрос #звонок #телефон
    Ты позвонил моей подруге Поддельный звонок

    Ты позвонил моей подруге

    Хватит разговаривать с моей подругой!


    #мужчина #любимаядевушка #любимыйпарень #сердитый #осторожный #стоп #ревнивый #вопрос #звонок #телефон
    Заказ пиццы Поддельный звонок

    Заказ пиццы

    Пиццы готовы к доставке!


    #мужчина #пицца #доставка #заказ #пища #есть #веселый #раздраженный #сбитыйстолку #парень #улица
    Что-то на заднем дворе Поддельный звонок

    Что-то на заднем дворе

    Возможно, ваш задний двор нужно немного покопать.


    #заднийдвор #странно #сумасшедший #мужчина #мужской #копание #спрятано #дом
    Отключение Интернета Поддельный звонок

    Отключение Интернета

    Интернет отключен!


    #мужчина #рабочий #веб-сайт #интернет #выключение #электропитание #нетИнтернета #вниз #раздражающий #профессиональный #извините #предупреждение
    Где мои чаевые? Поддельный звонок

    Где мои чаевые?

    Рассерженному официанту просто нужны чаевые


    #Официант #ресторан #блюдо #чаевые #забавно #рассерженный #звонок
    Живая доставка Поддельный звонок

    Живая доставка

    А вы ищите симпатичного питомца?


    #живая #доставка #животные #индейка #чтоэто #ужин #питомец #мило #заказ
    Запрет в тренажерном зале Поддельный звонок

    Запрет в тренажерном зале

    Ваши странные фетиши зашли слишком далеко.


    #Тренажерныйзал #запрет #забавный #звонок #нижнеебелье #фетиш #помощь #спорт
    Звонок из шкафа Поддельный звонок

    Звонок из шкафа

    Уходи из дома, пока ещё можешь!


    #шкаф #звонок #пугающе #мужчина #гардероб #дом
    Повышение Поддельный звонок

    Повышение

    Повышение, которое никто не ожидал


    #Работа #повышение #отделкадров #транно #звонок #деньзарплаты
    Сотрудник Поддельный звонок

    Сотрудник

    Поддержите ли вы друга, что нуждается в помощи?


    #туалет #бумага #ванная #нуждающийся #офис #звонок #весело #работа #помощь
    Тело Поддельный звонок

    Тело

    Таинственный звонок о теле может вызвать некоторые проблемы.


    #тело #лес #спрятано #пугающе #проблема #деньги #мужчина #сообщение
    Услуга «Будильник» Поддельный звонок

    Услуга «Будильник»

    Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало!


    #женщина #звонок #ранняяпташка #день #утро #подписка #обслуживание #будить #раздражающий #веселый
    Ясновидящая Поддельный звонок

    Ясновидящая

    Берегись!


    #женщина #старая #ясновидица #сумасшедшая #странная #предчувствие #зрение #телефон #таинственное #палецноги #боль #болеть #путаный #полезный
    Доставка тортов на день рождение Поддельный звонок

    Доставка тортов на день рождение

    Торт вызывает небольшие проблемы


    #торт #ошибка #весело #мужчина #компания #деньрождения #заказпокупателя
    Наглая леди Поддельный звонок

    Наглая леди

    Наглая леди требует вашей помощи.


    #Наглая #леди #женщина #звонок #компьютер #поддержка #начальник #злая #глупая #забавно
    Экзотическая доставка Поддельный звонок

    Экзотическая доставка

    Вас ждет автомобиль, полный хорошеньких девушек!


    #экзотика #женщины #машина #стриптизерши #весело #вечеринка #девушки #веселье
    Ты звонила моему парню Поддельный звонок

    Ты звонила моему парню

    Прекрати говорить с бойфрендом!


    #женщина #любимыйпарень #любимаядевушка #сердитый #сука #стоп #раздраженный #ревнивый #вопрос #звонок #телефон
    Номер ванной комнаты Поддельный звонок

    Номер ванной комнаты

    Неожиданный звонок с просьбой о хорошо проведённом времени.


    #секси #ванная #хорошеевремя #номер #звонок #извращенец #мужчина #телефон #стена
    Ваш Флюбер прибыл Поддельный звонок

    Ваш Флюбер прибыл

    Не расстраивай своего водителя…


    #водитель #машина #расстроен #запрос #мужчина
    Перезваниваю вам Поддельный звонок

    Перезваниваю вам

    Пожалуйста, прекратите звонить мне!


    #раздраженный #раздражающий #сердитый #яростный #звонок #перезвонить #какогочерта
    Ловушка на крыше Поддельный звонок

    Ловушка на крыше

    Неудачная посадка


    #проишествие #неприятность #полетнапараплане #забавно #посадкамимо #накрыше
    Пожертвование Поддельный звонок

    Пожертвование

    Ваше пожертвование очень ждут!


    #Мужчина #забавно #пожертвование #пожертвовать #странный #звонок #телефон
    Ищу друга Поддельный звонок

    Ищу друга

    Одинокий мужчина хочет стать твоим другом.


    #мужчина #друг #одинокий #один #искать #скучающий #скучный #отчаянный #завестиинтрижку #лучшийдругнавеки #навязчивый #напористый #дружелюбный #нетдрузей
    Нелегальные гонки Поддельный звонок

    Нелегальные гонки

    Прекратите нелегальные автогонки!


    #Автомобиль #забавно #звонок #шалость #мужчина #гонки #опасность
    Правильный ответ Поддельный звонок

    Правильный ответ

    Вы счастливчик?


    #мужчина #звонящий #удачливый #веселый #счастливый #веселый #выигрышный #лотерея #деньги #ответ #фантастический #потрясающий
    Кто-то выгуливает твою собаку Поддельный звонок

    Кто-то выгуливает твою собаку

    Ты знаешь, где твоя собака?


    #питомец #собака #сиделкадлясобаки #странныйзвонок
    Водопроводный кран Поддельный звонок

    Водопроводный кран

    Не используйте свой водопроводный кран!


    #мужчина #водопроводныйкран #нажать #вода #потребление #кухня #сломанный #поврежденный #ремонт #профессиональный #веселый #какогочерта
    Часы Поддельный звонок

    Часы

    Тик-так-тик-так-тик-так...


    #Часы #раздражает #раздраженный #мужчина #разочарование #злость #злой #тиканье #покупка
    Вежливое оповещение о буксированном автомобиле Поддельный звонок

    Вежливое оповещение о буксированном автомобиле

    Дружеский звонок из сервиса буксировки


    #буксация #машина #звонок #мужчина #пикап #весело
    Дедушка Поддельный звонок

    Дедушка

    Нужно чаще навещать своего дедушку!


    #Дедушка #одинокий #телефон #звонок #ошибка #визит #старый #разговор
    Ты позвонил моей подруге Поддельный звонок

    Ты позвонил моей подруге

    Хватит разговаривать с моей подругой!


    #мужчина #любимаядевушка #любимыйпарень #сердитый #осторожный #стоп #ревнивый #вопрос #звонок #телефон
    Я потерял свой телефон Поддельный звонок

    Я потерял свой телефон

    Ты знаешь, где телефон?


    #женщина #старая #сбитыйстолку #путаный #потерялся #найден #телефон #звонок #веселый #веселье
    Мне было классно вчера вечером Поддельный звонок

    Мне было классно вчера вечером

    Свидание на одну ночь, которое зацепило.


    #женщина #секс #связьнаоднуночь #сексуальный #пока #потрясающе #помнименя #веселый
    Ошибка в вашем профиле Facebook Поддельный звонок

    Ошибка в вашем профиле Facebook

    серьезная проблема с вашим профилем Facebook


    #Facebook #мужчина #профиль #проблема #неуместный #нарушение #поддержка #веселый #веселье #раздражение
    Старенькая уборщица Поддельный звонок

    Старенькая уборщица

    Милая старушка ищет, в каком доме помыть пол.


    #женщина #женщина #старая #уборка #швабра #сбитыйстолку #раздраженный #какогочерта
    Сбежавшая невеста Поддельный звонок

    Сбежавшая невеста

    Что делать, когда невеста не хочет выходить замуж?


    #женщина #невеста #церковь #свадьба #брак #любовь #влюблена #влюбленность #побег
    Я нашел вашу собаку Поддельный звонок

    Я нашел вашу собаку

    Приезжайте и забирайте свою собаку!


    #женщина #собака #симпатичный #щенок #потерялся #найден #сердитый #раздраженный
    Заказ пиццы Поддельный звонок

    Заказ пиццы

    Пиццы готовы к доставке!


    #мужчина #пицца #доставка #заказ #пища #есть #веселый #раздраженный #сбитыйстолку #парень #улица
    Закончился картофель фри Поддельный звонок

    Закончился картофель фри

    Мы хотим картофеля фри!


    #мужчина #помощь #беспомощный #молодой #фри #картофель #нервный #отчаявшийся #пища #фаст-фуд #какогочерта
    Записка на моей машине Поддельный звонок

    Записка на моей машине

    Записка на машине вызвала проблемы.


    #мужчина #сердитый #яростный #раздраженный #заметка #автомобиль #поврежденный #поцарапанный #
    Потекшая труба Поддельный звонок

    Потекшая труба

    Прорыв трубы и ремонтная служба доставляют неприятности.


    #мужчина #труба #прорыв #раздраженный #раздражающий #неудобный #ремонт #вода #поврежденный #сломанный #плохой
    Большой доктор Поддельный звонок

    Большой доктор

    Прием у врача особого рода.


    #женщина #врач #прием #увеличение #процедура #веселый #веселье #обманутый
    вернуться к началу